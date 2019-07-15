Пьяный петрозаводчанин обокрал двух детей

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Мужчина украл с детской площадки сумку, в которой были вещи детей, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска обратилась 36-летняя петрозаводчанка. Двое её детей вернулись с прогулки без телефонов и 3 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личность 42-летнего подозреваемого. Он рассказал полицейским, что периодически впадает в зависимость от спиртного. Этим летом, длительное время находясь в состоянии опьянения, он похитил сумку на детской площадке. В ней оказались два гаджета и деньги.
Наличность он потратил, а сумку и телефоны отнес домой.
По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.
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