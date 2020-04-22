Пьяный скандалист оставил пожилую жительницу Карелии без денег и драгоценностей

В полицию Кемского района обратилась 79-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Из ее квартиры в Кеми пропали 25 тысяч рублей и ювелирные украшения. В итоге, ущерб составил 30 тысяч рублей.

В гости к пенсионерке пришла компания. Все употребляли алкоголь. Один из гостей спровоцировал скандал, его попросили покинуть дом.

Как выяснили оперативники, мужчина ушел не с пустыми руками.



По словам злоумышленника, он часто бывал в квартире, так как помогал в быту заявительнице. А потому 41-летний скандалист хорошо знал, где хозяйка хранит деньги и украшения.



Мужчина зашел в комнату, достал из комода коробку, где находились кольца, браслет и цепочки, а заодно проверил кошелек.



После этого он специально поссорился с пенсионеркой и ушел. Наличные он потратил на дорогой алкоголь, а украшения подарил знакомым.



Возбуждено уголовное дело.

Ранее после ночного загула с матерью молодая петрозаводчанка лишилась дорогих украшений.