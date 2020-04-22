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Пьяный скандалист оставил пожилую жительницу Карелии без денег и драгоценностей

Новости. Криминал
16:19, 23 Апреля 2020
фото: © shutterstock.com
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В полицию Кемского района обратилась 79-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Из ее квартиры в Кеми пропали 25 тысяч рублей и ювелирные украшения. В итоге, ущерб составил 30 тысяч рублей.

В гости к пенсионерке пришла компания. Все употребляли алкоголь. Один из гостей спровоцировал скандал, его попросили покинуть дом.

Как выяснили оперативники, мужчина ушел не с пустыми руками.

По словам злоумышленника, он часто бывал в квартире, так как помогал в быту заявительнице. А потому 41-летний скандалист хорошо знал, где хозяйка хранит деньги и украшения.

Мужчина зашел в комнату, достал из комода коробку, где находились кольца, браслет и цепочки, а заодно проверил кошелек.

После этого он специально поссорился с пенсионеркой и ушел. Наличные он потратил на дорогой алкоголь, а украшения подарил знакомым. 

Возбуждено уголовное дело.

Ранее после ночного загула с матерью молодая петрозаводчанка лишилась дорогих украшений.

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