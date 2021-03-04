Пьяный водитель без прав был пойман в Карелии

Сотрудники Госавтоинспекции остановили нетрезвого водителя иномарки, который к тому же не имел водительских прав.

Сегодня в деревне Верховье Олонецкого района инспекторы ГИБДД остановили автомобиль "Nissan Note". За рулем машины находился водитель с признаками алкогольного опьянения. Он также был лишен права управления транспортными средствами за аналогичное нарушение. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

Водитель был направлен на медицинское освидетельствование. В отношении него составлены материалы за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. Решение примет суд.

Ранее сообщалось, что автоинспекторы в Карелии устроят облаву на пьяных водителей в праздничные дни.