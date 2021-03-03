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Автоинспекторы в Карелии устроят облаву на пьяных водителей в праздничные дни

Новости. Общество
18:40, 04 Марта 2021
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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Рейды "Нетрезвый водитель" пройдут в Карелии с 6 по 9 марта, сообщили в Госавтоинспекции республики.

В праздничные дни автоинспекторы устроят массовые проверки водителей. В Госавтоинспекции просят жителей республики с пониманием относится к кратковременным остановкам автомобилей.

С начала года в 6 ДТП по вине нетрезвых водителей 8 человек травмированы.  Число таких происшествий по вине водителей не снижается. В прошлом году в 5 ДТП 6 человек получили травмы.

С начала года автоинспекторы отстранили от управления автомобилем порядка трехсот нетрезвых водителей, в том числе 32 водителя сели за руль в состоянии опьянения повторно.

Сообщить о нетрезвом водителе за рулем необходимо по телефону дежурной группы в ГИБДД Петрозаводска: 715-900, 78-44-44 или 102, 112. В районах республики примут звонок в районном отделе полиции и также по телефонам 102, 112.

Напомним, с 20 по 23 февраля автоинспекторы в Карелии достали из-за руля 26 пьяных водителей.

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