За три дня в Карелии 26 пьяных водителей достали из-за руля

По информации ГИБДД Карелии, 26 пьяных водителей отстранены от управления автомобилями в праздничные дни.

С 20 по 23 февраля проходил профилактический рейд "Нетрезвый водитель". От управления автомобилем отстранены 26 водителя, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, трое из них сели пьяными повторно.

За нетрезвую езду водителей ждёт штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Решение примет суд.

С начала года автоинспекторы отстранили от управления транспортом уже свыше 200 нетрезвых водителей.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей неукоснительно соблюдать установленные правила, а граждан просит сообщать о нарушениях в полицию.

Внести свой вклад в безопасность дорожного движения может каждый гражданин, сообщив сведения о нетрезвом водителе в полицию на короткий номер 102, 112 или в дежурную часть районного отдела полиции.