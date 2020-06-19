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19.06.2020 12:11

Пьяный водитель без прав, остановленный в центре Медвежьегорска, попал под уголовную статью

Новости. Происшествия
08:50, 20 Июня 2020
фото: ОМВД по Медвежьегорскому району
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Ранее молодой человек уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение, сообщили в полиции.

Как сообщили в Медвежьегорском отделе полиции, накануне в 06:31 на ул. Ленина у дома № 27 в районном центре автоинспекторами был отстранён от управления нетрезвый 29-летний водитель Митсубиши L 400, ранее уже лишённый прав за подобное нарушение.

Водитель понесёт наказание по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ. Материалы будут направлены в суд.

Напомним, на территории республики 20 и 21 июня пройдут профилактические рейды "Нетрезвый водитель", сообщили в ГИБДД Карелии.

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