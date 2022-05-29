Пьяный водитель без прав разъезжал на мотоблоке по городу в Приладожье Карелии

За выходные автоинспекторы в Лахденпохье отстранили от управления двух водителей подшофе.

Так, 29 мая на улице Железнодорожный переулок в Лахденпохье сотрудники Госавтоинспекции остановили 51-летнего водителя, который управлял мотоблоком. Как выяснилось, мужчина, никогда не получавший водительского удостоверения, был в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушителю грозит наказание в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей. До решения суда мужчина задержан.

А сутками ранее на улице Ленина инспекторы отстранили от управления автомобилем Renault Kaptur 32-летнего водителя. Мужчина также был с признаками алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.

Автоинспекторы составили в отношении водителя административный материал. Нарушителю грозит наказание в виде штрафа 30000 рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.