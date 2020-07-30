Пьяный водитель без прав разъезжал по центру города в Карелии

В Медвежьегорске автоинспекторы поймали водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.
По сообщению Госавтоинспекции Карелии, инцидент произошел 30 июля в центре Медвежьегорска. Инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем Renault Megane водителя подшофе.
Как установили полицейские, нарушитель, 40-летний мужчина, ранее был лишен водительского удостоверения и управлять автомобилем не имел права.
Нарушителя ждет суд.
Напомним, за минувшие выходные в Карелии поймали 60 пьяных водителей.
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