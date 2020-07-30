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Пьяный водитель без прав разъезжал по центру города в Карелии

Новости. Общество
11:40, 31 Июля 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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В Медвежьегорске автоинспекторы поймали водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, инцидент произошел 30 июля в центре Медвежьегорска. Инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем Renault Megane водителя подшофе.

Как установили полицейские, нарушитель, 40-летний мужчина, ранее был лишен водительского удостоверения и управлять автомобилем не имел права.

Нарушителя ждет суд.

Напомним, за минувшие выходные в Карелии поймали 60 пьяных водителей.

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