Пьяный водитель был остановлен патрулем на трассе "Кола" в Карелии

Сотрудники ГИБДД отстранили от управления автомобилем водителя, выехавшего на трассу "Кола" в нетрезвом виде.

Как сообщает Госавтоинспекция Карелии, сегодня в 8:13 утра на 424 км. автодороги "Кола" (Прионежский район) инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем "Ford" 37-летнего петрозаводчанина. Мужчина находился в состоянии опьянения.

Автомобиль помещен на специализированную стоянку, а нарушителя ожидает суд. Ему грозит лишение водительских прав и крупный штраф, пояснили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Карелии инспекторы поймали пьяного водителя без прав.