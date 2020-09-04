В Карелии инспекторы поймали пьяного водителя без прав

Нетрезвый водитель попался в руки сотрудников Госавтоинспекции ночью в Питкяранте.

В час ночи, пятого сентября, в Питкяранте, на улице Привокзальная, сотрудники ГИБДД остановили пьяного водителя. Об этом информирует Госавтоинспекция Карелии.

37 - летний местный житель находился за рулём автомобиля "ВАЗ 2112", не имея права управления.

Автомобиль эвакуирован. Водителю грозит административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или штраф в размере 30 тысяч рублей. Решение примет суд, заявили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что пьяного водителя отстранили от управления авто в Карелии.