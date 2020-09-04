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04.09.2020 21:00

В Карелии инспекторы поймали пьяного водителя без прав

Новости. Происшествия
13:02, 05 Сентября 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК
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Нетрезвый водитель попался в руки сотрудников Госавтоинспекции ночью в Питкяранте.

В час ночи, пятого сентября, в Питкяранте, на улице Привокзальная, сотрудники ГИБДД остановили пьяного водителя. Об этом информирует Госавтоинспекция Карелии.

37 - летний местный житель находился за рулём автомобиля "ВАЗ 2112", не имея права управления.

Автомобиль эвакуирован. Водителю грозит административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или штраф в размере 30 тысяч рублей. Решение примет суд, заявили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что пьяного водителя отстранили от управления авто в Карелии.

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