Пьяного водителя отстранили от управления авто в Карелии

Нарушителя остановили сегодня в Кондопоге.

Как сообщили в паблике "Госавтоинспекция Кондопоги", в 4.00 на ул. Комсомольской автоинспекторы отстранили от управления автомобилем пьяного 29-летнего водителя.

В отношении нарушителя составлены административные материалы.

Мужчине грозит крупный штраф и лишение прав.

Напоминаем, что водитель лишается права управлять автотранспортом всеми категориями.

Госавтоинспекция призывает водителей к трезвости за рулем.

Сообщить информацию о нетрезвом водителе можно по телефону 102 или 8 (81451) 20902.

Ранее пятерых пьяных водителей поймали на дорогах в районах Карелии.