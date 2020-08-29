Пьяного водителя отстранили от управления авто в Карелии

Нарушителя остановили сегодня в Кондопоге.
Как сообщили в паблике "Госавтоинспекция Кондопоги", в 4.00 на ул. Комсомольской автоинспекторы отстранили от управления автомобилем пьяного 29-летнего водителя.
В отношении нарушителя составлены административные материалы.
Мужчине грозит крупный штраф и лишение прав.
Напоминаем, что водитель лишается права управлять автотранспортом всеми категориями.
Госавтоинспекция призывает водителей к трезвости за рулем.
Сообщить информацию о нетрезвом водителе можно по телефону 102 или 8 (81451) 20902.
Ранее пятерых пьяных водителей поймали на дорогах в районах Карелии.
Комментарии