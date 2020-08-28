Пятерых пьяных водителей поймали на дорогах в районах Карелии

Накануне автоинспекторы Карелии отстранили от управления пятерых водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, накануне автоинспекторы проверили водителей на состояние опьянения в Кондопожском, Пряжинском и Прионежском районах.

Пятерых водителей в состоянии опьянения отстранили от управления автомобилем, в том числе один водитель повторно сел за руль в нетрезвом состоянии.

В отношении водителей были составлены административные материалы. Им грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Решение примет суд.

Как сообщалось ранее, среднестатистический водитель в Карелии, совершающий "пьяное ДТП", выпивает стакан водки.