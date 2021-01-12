Пьяный водитель грузовика врезался в дерево на севере Карелии

Водитель получил травмы после ДТП в Сегежском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, авария произошла 12 января в 16:14 на 6 км + 800 м федеральной автодороги Тикша - Ледмозеро – Костомукша. Водитель грузовика Mercedes съехал в кювет, а затем врезался в дерево и перевернулся.

В результате ДТП мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.

Как установили сотрудники Госавтоинспекции, водитель, 43-летний житель Костомукши, находился в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось, что две аварии устроили пьяные водители на новогодних каникулах в Карелии.