Две аварии устроили пьяные водители на новогодних каникулах в Карелии

Госавтоинспекция республики сообщила о дорожных происшествиях, произошедших по вине пьяных автомобилистов.

По данным ГИБДД по Карелии, в период праздников по вине пьяных водителей произошли две дорожные аварии.

4 января в Медвежьегорском районе 22-летний нетрезвый водитель автомобиля ВАЗ-2107 совершил столкновение с автомобилем "KIA Cerato". В ДТП пострадал водитель ВАЗа.

9 января в Петрозаводске 49-летний водитель автомобиля "Nissan Murano", находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с автомобилем "KIA Sportage". В результате происшествия пострадал 38-летний водитель KIA и его 38-летняя пассажирка.

За 10 праздничных дней было пресечено 94 нарушения нетрезвыми водителями, 35 из которых - в Петрозаводске.

В числе нарушителей 11 водителей, среди которых одна женщина, понесут уголовную ответственность за повторное управление автомобилем в пьяном состоянии. Всего за праздничные дни среди нетрезвых нарушителей было 8 женщин.

19 водителей, имевших признаки алкогольного опьянения, отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Все они были отстранены от управления, а материалы переданы в суд. Им грозит штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники пять пьяных водителей катались по Прионежскому району Карелии.