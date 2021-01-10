В новогодние праздники пять пьяных водителей катались по Прионежскому району Карелии

В выходные дни водители садились за руль в пьяном виде, превышали скорость и опасно перевозили детей, сообщили в Прионежской полиции.

С 25 декабря по 10 января при проведении профилактического мероприятия автоинспекторы привлекли к административной ответственности 24 водителя, которые превысили скоростной режим, 13 водителей, нарушивших правила обгона, 9 водителей, перевозивших детей в автомобиле в нарушение ПДД.

Отстранили от управления пять нетрезвых водителей, один из которых, водительское удостоверение никогда не получал, двое водителей отказались пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.

Накануне Нового года произошло два дорожных происшествия, в которых были травмированы 3 человека.

Накануне Нового года, 29 декабря, в 10.50 в поселке Кварцитный был совершён наезд на 43-летнего пешехода, который вышел на дорогу, не убедившись в безопасности перехода, из-за припаркованного автомобиля.

А 31 декабря в 16.10 лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. В результате были травмированы водители – мужчины 24 и 33 лет.

С начала 2021 года в Прионежском районе дорожных аварий с погибшими и травмированными людьми не зарегистрировано.