Пьяный водитель из Псковской области потерял права в Карелии

В Сегеже остановлен пьяный водитель, который оказался жителем Псковской области, теперь ему грозит штраф и лишение прав, сообщили в ГИБДД города.

Так, 10 сентября в 19.08 в Сегеже был отстранен от управления 41-летний житель Псковской области, который в состоянии опьянения управлял автомобилем ЗАЗ.

Автомобиль помещен на специализированную штрафную стоянку. Нарушителя ждет административный штраф и лишение права управления транспортным средством. Решение примет суд.

Госавтоинспекция обращается ко всем жителям Сегежского района: при наличии информации о водителе, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, сообщить по телефону 8(81431) 4-33-33 или 102.