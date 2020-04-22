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Пьяный водитель катался по поселку Карелии

Новости. Происшествия
09:56, 23 Апреля 2020
фото: ГИБДД Карелии
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В Олонецком районе молодой человек сел за руль в состоянии опьянения и был остановлен нарядом ДПС, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду, 22 апреля, в поселке Ильинский Олонецкого района автоинспекторы спецвзвода отстранили от управления автомобилем "ВАЗ" 28-летнего водителя с признаками опьянения.

Водитель от прохождения освидетельствования отказался. В отношении него составлен протокол.

Законом нарушителю предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

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