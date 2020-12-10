Пьяный водитель на "буханке" улетел в кювет на трассе в Карелии

В ДТП в Муезерском районе пострадал 54-летний пассажир, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувший четверг, 10 декабря, в 10:10 водитель автомобиля "УАЗ-3741", не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет.

В результате происшествия 54-летний пассажир получил травмы. Мужчина был доставлен в больницу.

Водитель, 57-летний житель Костомукши, на месте ДТП находился в состоянии опьянения, за что привлечен к административной ответственности. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Ранее пьяный водитель "жигулей" устроил ДТП с пострадавшими в Петрозаводске.