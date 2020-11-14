Пьяный водитель разъезжал по городу бумажников в Карелии

В Кондопоге автоинспекторы отстранили от управления автомобилем водителя, находящего в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в Госавтоинспекции Кондопоги, в минувшую субботу в 04 часа 40 минут автоинспекторы остановили нетрезвого водителя. Он был отстранен от управления автомобилем.

В отношении водителя составлен административный материал. Нарушителю предстоит оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и лишиться водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Ранее сообщалось, что в Карелии пьяный водитель получил травмы, врезавшись в припаркованные автомобили.