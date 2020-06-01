Пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего на трассе в Карелии

Смертельное ДТП произошло 1 июня в Питкярантском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 23.20 на 118 км региональной автодороги "Олонец – Леппясилта" пьяный 58-летний водитель Toyota Avensis сбил 39-летнего мужчину, который осуществлял дорожные работы.

После наезда на мужчину Toyota столкнулась с грузовым автомобилем Volvo.

В результате ДТП дорожный работник от полученных травм скончался, а водитель Toyota получил травмы и был госпитализирован.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Карелии 18-летняя пьяная девушка устроила смертельное ДТП.