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Пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
10:31, 02 Июня 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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Смертельное ДТП произошло 1 июня в Питкярантском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 23.20 на 118 км региональной автодороги "Олонец – Леппясилта" пьяный 58-летний водитель Toyota Avensis сбил 39-летнего мужчину, который осуществлял дорожные работы.

После наезда на мужчину Toyota столкнулась с грузовым автомобилем Volvo.

В результате ДТП дорожный работник от полученных травм скончался, а водитель Toyota получил травмы и был госпитализирован.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Карелии 18-летняя пьяная девушка устроила смертельное ДТП.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-02 11:54:23
Слабо забить в поправки к конституции, что пьяный за рулем объявляется вне закона. Его нужно нейтрализовать всеми доступными способами, включая смертельные? Слабо. Это наша суть.
кир
2020-06-02 11:01:21
Mike, твой клиент.
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