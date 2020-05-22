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В Карелии 18-летняя пьяная девушка устроила смертельное ДТП (ФОТО)

Новости. Происшествия
09:03, 23 Мая 2020
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В дорожном происшествии, произошедшем в Сортавале, погиб пассажир.

В пятницу, 22 мая, в 20 часов в Сортавале произошла авария, в которой погиб человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

18 - летняя водитель "Great Wall", не имеющая права управления автомобилем, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением транспортным средством.

Девушка совершила съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

Водитель с травмами госпитализирована в Сортавальскую ЦРБ. 17 - летний пассажир автомобиля, находящийся на переднем пассажирском сидении, от полученных травм скончался до прибытия скорой медицинской помощи.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что приставы заставили виновника смертельного ДТП в Карелии выплатить отцу погибшего 1 млн рублей

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Njkdez
2020-05-23 10:05:28
Однажды подобная "водительница" может и на Артура Олеговича "наехать" со смертельным исходом? Возможно на Мирошник? У Мирошник на пр.Ленина в открытую секс шопы процветают, уже один маньячела вырос, невинных девушек потенциальных мам убил в пьяном угаре. Вот друг Артура Олеговича Рамзан Ахматович иначе подходит к пьянству среди жителей своей Республики, запрещает, разъясняет, проводит грамотную политику по сохранению молодежи. А что же Артур Олегович так не способен? Признаки говорят иначе, во время карантина глухой ночью посыльные рыщут по Петрозаводску в поисках "бутылочки вискаря", вот и весь сказ.
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