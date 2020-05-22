В Карелии 18-летняя пьяная девушка устроила смертельное ДТП (ФОТО)

В дорожном происшествии, произошедшем в Сортавале, погиб пассажир.

В пятницу, 22 мая, в 20 часов в Сортавале произошла авария, в которой погиб человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

18 - летняя водитель "Great Wall", не имеющая права управления автомобилем, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением транспортным средством.

Девушка совершила съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

Водитель с травмами госпитализирована в Сортавальскую ЦРБ. 17 - летний пассажир автомобиля, находящийся на переднем пассажирском сидении, от полученных травм скончался до прибытия скорой медицинской помощи.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что приставы заставили виновника смертельного ДТП в Карелии выплатить отцу погибшего 1 млн рублей