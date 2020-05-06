Приставы заставили виновника смертельного ДТП в Карелии выплатить отцу погибшего 1 млн рублей

Судебные приставы взыскали моральный вред с виновника ДТП в пользу отца погибшего, сообщили в УФССП по Карелии.

В июне 2019 на трассе Кола в Кондопожском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель автомобиля Toyota уснул за рулем, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ. В результате водитель ВАЗ получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия.



Напомним, в 14 июня В Кондопожском районе при лобовом столкновении Toyota Avensis и "ВАЗ-2115" погиб 23-летний мужчина.

По решению суда, виновника аварии обязали выплатить отцу погибшего компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.

Мужчина деньги не выплатил. 16 апреля судебным приставом было возбуждено исполнительное производство.

На деньги должника, находящиеся на расчетных счетах в кредитном учреждении, был наложен арест. В отношении автомобиля Toyota Avensis был вынесен запрет на регистрационные действия.

В целях сохранения имущества должник погасил задолженность в полном объеме.