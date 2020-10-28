Пьяный водитель снес дорожное ограждение в Петрозаводске (ВИДЕО)

Бдительный петрозаводчанин предупредил автоинспекторов о ДТП, которое совершил водитель в состоянии алкогольного опьянения.

По информации Госавтоинспекции Петрозаводска, в минувшую среду около 18.00 в дежурную группу ГИБДД поступил звонок от горожанина, который сообщил, что водитель автомобиля Lada Vesta с признаками опьянения врезался в дорожное ограждение на улице Ключевая.

Ближайший наряд ДПС направился на место происшествия. Водитель был отстранен от управления, освидетельствование подтвердило состояние опьянения.

Как выяснилось, автомобилем управлял мужчина, 1983 года рождения, ранее лишенный права управления.

В отношении нарушителя составлен протокол. Его автомобиль отправили на специализированную стоянку.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк". Видео разметили в паблике ДТП ПТЗ.

Ранее водитель без прав устроил гонки по Петрозаводску, убегая от сотрудников ГИБДД.