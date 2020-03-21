Пьяный водитель стал пешеходом в городе Карелии

В Лахденпохье сотрудники ГИБДД забрали автомобиль у пьяного водителя.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, в воскресенье, 22 марта в 10:10 инспекторы ДПС В Лахденпохье отстранили от управления автомобилем Opel пьяного водителя 1963 года рождения.

Автомобиль нарушителя был отправлен на штрафную стоянку.

В отношении водителя составлен административный материал по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ. Мужчина ожидает решения суда. Напомним, за данное нарушение ему предстоит оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и на 1,5-2 года стать пешеходом.