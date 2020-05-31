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Пьяный водитель улетел в кювет на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
09:15, 01 Июня 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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ДТП с двумя пострадавшими произошло региональной автодороге "Кондопога – Викшезеро", сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По информации ГИБДД Карелии, в минувшее воскресенье в 10:20 на 44 км + 670 м региональной автодороги "Кондопога - Викшезеро" 47-летний водитель, управляя незарегистрированным автомобилем Renault Logan и находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил съезд в кювет.

В результате ДТП травмы получили два человека - водитель и его 52-летняя пассажирка. Пострадавшие доставлены были доставлены в больницу.

Ранее пьяный водитель в Карелии врезался в дерево.

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