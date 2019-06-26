Пьяный водитель устроил ДТП в Карелии

Автомобиль наехал на дорожное ограждение, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ночью, 26 июня, в Сортавале в 00.40 на 265 км федеральной автодороги А-121 "Сортавала" 30-летний водитель автомобиля Saab, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение.



В результате ДТП травмы получил 24-летний пассажир автомобиля, ему оказана медицинская помощь.