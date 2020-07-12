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Пьяный водитель в Карелии не доехал за морошкой

Новости. Происшествия
15:14, 13 Июля 2020
фото: © полиция Беломорска
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В Беломорском районе пьяный водитель не довез собутыльников за морошкой, сообщили в полиции Беломорска.

В воскресенье 12 июля в 15.18 в деревне Ростьнаволок Беломорского района от управления транспортным средством отстранён водитель автомобиля "ВАЗ-2199", который находился в состоянии опьянения.

Молодой человек 2000 года рождения пояснил, что он с друзьями поехал в лес за морошкой, перед этим они употребляли спиртные напитки.

При проверке водителя по базам данных установлено, что ранее данный гражданин неоднократно привлекался за езду в пьяном виде.

За данное преступление, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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