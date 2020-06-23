Пьяный водитель в Карелии не смог оказаться незамеченным

Нарушителя остановили 23 июня в Кондопожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

Вчера в Кондоподском районе автоинспекторы от управления пьяного 52-летнего водителя автомобиля Chevrolet Niva.



В отношении водителя составлены административные материалы. Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.



Решение примет суд.



Проверки на дорогах продолжаются.

Напомним, за выходные дни в городе 13 водителей отстранены от управления транспортными средствами.