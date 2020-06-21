В ГИБДД Петрозаводска рассказали о результатах "охоты" на пьяных водителей

За выходные дни в городе 13 водителей отстранены от управления транспортными средствами, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Семеро водителей управляли в состоянии опьянения, шестеро – не имели права управления транспортными средствами.

За управление автомобилем в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком от полутора до двух лет.

Петрозаводчан просят не оставаться равнодушными к пьянству за рулем и сообщать о нетрезвых водителях в дежурную группу по телефону 715-900, 78-44-44.

Ранее сообщалось, что водителя иномарки ждет суд за пьяное вождение в Карелии.