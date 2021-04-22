Пьяный водитель в Карелии ночью дыхнул на полицейского и попал под суд

В Беломорске ночью остановлен пьяный водитель иномарки, сообщили в полиции города.

В паблике "Полиция Беломорска", сообщается, что в начале третьего ночи 23 апреля для проверки документов сотрудники ДПС остановили автомобиль Ford Fiesta. При общении с водителем были выявлены признаки опьянения, а именно запах алкоголя изо рта. При прохождении освидетельствования у 45-летнего местного жителя установлено состояние опьянение.

В отношении правонарушителя составлен административный материал, решение по которому примет суд.

За пять месяцев 2021 года на территории Беломорского района сотрудники Госавтоинспекции от управления транспортными средствами отстранили 28 водителей, находившихся в состоянии опьянения. 5 водителей, сели за руль в пьяном виде повторно, за что в отношении данных граждан возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ.