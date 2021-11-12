Пьяный водитель в Карелии после встречи с полицейскими стал пешеходом

Жителя Кондопоги остановили в состоянии опьянения за рулем автомобиля и наказали со всей строгостью закона, сообщили в ГИБДД Карелии.

В четверг, 11 ноября, поздним вечером водитель 1981 года рождения из Кондопоги был отстранён от управления автомобилем. Мужчина с признаками алкогольного опьянения направлен на медицинское освидетельствование.

Автомобиль эвакуирован на штраф-стоянку, водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления.

Госавтоинспекция призывает всех граждан, кто стал очевидцем нарушений нетрезвым водителем, сообщать по телефону «102» или «112».