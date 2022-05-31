Пьяный водитель в Петрозаводске подрался с полицейскими (ВИДЕО)

В Петрозаводске пьяный водитель оказал неповиновение сотрудникам полиции, которые отстранили его от управления автомобилем, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В минувшее воскресенье, 5 июня, в дежурную группу ГИБДД поступило сообщение о неадекватном поведении водителя ВАЗ-2114. Ориентировка на установление местонахождения автомобиля была передана всем дежурным нарядам.

В воскресенье в 20.30 в районе дома № 9 по улице Мелентьевой сотрудники ДПС Госавтоинспекции Петрозаводска остановили указанную машину, за рулем которой находился 21-летний молодой человек с признаками опьянения. Кроме того, выяснилось, что у нарушителя нет водительских прав и он не является собственником автомобиля.

Водителя отстранили от управления транспортным средством, освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения.

За управление автомобилем в состоянии опьянения в отношении водителя составлен административный протокол. За данное нарушение ему грозит административный арест сроком до 15 суток и штраф в размере 30 тысяч рублей.

В ходе составления административных материалов молодой человек пытался покинуть патрульный автомобиль, вел себя агрессивно, оказывал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.

За оказание сопротивления и неповиновение сотрудникам полиции на водителя также составлен протокол.

Автомобиль нарушителя перемещен на специализированную стоянку.

Нарушитель доставлен в специальное помещение для задержанных лиц, сейчас он ожидает решение суда. Выясняются обстоятельства, где он взял автомобиль.

Инцидент с агресивным пьяным водителем и сотрудниками ГИБДД Петрозавосдка попал на видео. Ролик опубликован в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».