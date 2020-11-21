Пьяный водитель на "Ниве" въехал в забор в поселке Карелии

В поселке Челмужи Медвежьегорского района Карелии пьяный водитель въехал в забор и покинул место ДТП, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД Карелии, 21 ноября около половины пятого вечера в поселке Челмужи Медвежьегорского района 43-летний водитель автомобиля НИВА-2121 наехал на забор, после чего покинул место аварии.

Автоинспекторы задержали нарушителя, состояние опьянения водителя подтвердилось в ходе освидетельствования.

Вместе с тем, нарушитель не имел права управлять автотранспортом, так как ранее был лишен такого права за нетрезвое вождение.

Мужчина ожидает решения суда по уголовному делу за повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения. Также водителю предстоит понести наказание за то, что покинул место ДТП, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.