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Пьяный водитель на "Ниве" въехал в забор в поселке Карелии

Новости. Происшествия
16:14, 22 Ноября 2020
фото: ГИБДД Карелии
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В поселке Челмужи Медвежьегорского района Карелии пьяный водитель въехал в забор и покинул место ДТП, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД Карелии, 21 ноября около половины пятого вечера в поселке Челмужи Медвежьегорского района 43-летний водитель автомобиля НИВА-2121 наехал на забор, после чего покинул место аварии.

Автоинспекторы задержали нарушителя, состояние опьянения водителя подтвердилось в ходе освидетельствования.

Вместе с тем, нарушитель не имел права управлять автотранспортом, так как ранее был лишен такого права за нетрезвое вождение.

Мужчина ожидает решения суда по уголовному делу за повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения. Также водителю предстоит понести наказание за то, что покинул место ДТП, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

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