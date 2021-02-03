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Пьяный замполит обматерил по громкой связи мичмана и его жену во время карантина на подлодке "Карелия"

Новости. Общество
15:42, 04 Февраля 2021
фото: Лев Федосеев / ТАСС
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Позднее замполит заявил, что не пил спиртное, а использовал его для обеззараживания помещения и собственных рук в период пандемии коронавируса.

Скандал произошел во время пандемии коронавируса на атомном ракетном подводном крейсере стратегического назначения "Карелия" в июле 2020 года, информирует "Коммерсантъ".

Заместитель командира по военно-политической работе крейсера получил неполное служебное соответствие за то, что пил спиртное на его борту и оскорбил  подчиненного и его беременную жену. Фигурант скандала утверждает, что с помощью спиртного он боролся с ковидом.

Разбор конфликта военнослужащих провел командир подлодки капитан 1-го ранга Антон Масленников. 

"Из пояснений, которые командир дал потом суду, следовало, что одного из участников стычки, замполита капитана 2-го ранга Константина Фролкина, он нашел в его каюте. Тот пребывал "в расстроенных чувствах", и у него имелись явные признаки алкогольного опьянения: покраснение кожи и глаз, а также запах алкоголя изо рта. По словам командира, заместитель признался ему в том, что пил спиртное, поругался с мичманом, а потом продолжил пить", - сообщает "Коммерсантъ".

Как выяснилось, беременная супруга мичмана, запертого на карантин вместе с экипажем на подлодке, не могла оформить продление договора о социальном найме жилья с администрацией ЗАТО Александровск (Мурманская область). В этой связи мичман решил обратиться к замполиту, но нашел его пьяным в медицинском кубрике. 

"По словам пострадавшего, фактически послав его, капитан 2-го ранга проследовал на центральный пост, откуда, не стесняясь в выражениях как в адрес мичмана, так и его супруги, повторил сказанное ранее по громкой связи. Смысл выражений, по словам очевидцев, сводился к тому, что подчиненный сам должен решать свои проблемы. После этого мичман отправился на центральный пост, чтобы поговорить с командиром, но его вовремя остановили", - сообщает издание.

Командиру лодки было доложено о происшествии. Замполиту Фролкину было объявлено неполное служебное соответствие. С наложенным на него взысканием тот не согласился и обратился в Гаджиевский гарнизонный военный суд. Военный утверждал, что не пил и не ругался, отрицая конфликт.

Однако факт ругани подтвердили очевидцы. Тогда замполит ответил, что "нецензурную брань использовал без умысла оскорбить кого бы то ни было". Он также пояснил, что спиртное из найденных у него бутылок в условиях пандемии использовал для обеззараживания рук, предметов и самого помещения. Замполит подчеркивал, что объективными доказательствами его пьянства командир подводного крейсера не располагает.

В гарнизонном суде капитан 2-го ранга Фролкин дело проиграл, но после этого обратился в апелляционную инстанцию — Северный флотский военный суд. Причем его требования были поддержаны военным прокурором, который настаивал на отмене приказа командира "Карелии". Однако суд постановил, что протест надзорного органа и другие обстоятельства не влияют "на правильность принятого по данному делу решения". Аналогичную позицию занял и кассационный военный суд, сообщает "Коммерсантъ".

Ранее сообщалось, как экс-глава республики Худилайнен дарил нарды из карельской березы экипажу подлодки "Карелия".

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Комментарии

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Горожанин
2021-02-04 16:00:15
Какое "неполное соответствие"? Это полное служебное несоответствие и замполита, и командира, и выше! Это же атомоход, там два ядерных реактора!!! Пьянь ближе морской мили подпустить к борту нельзя!
Os
2021-02-04 16:11:50
Замполит явно с реактором не работает.
zanoza
2021-02-04 15:58:54
Я всё понимаю, но не могу понять с чем связано присутствие беременной жены мичмана на стратегическом военном секретном объекте, она же не член команды.
Горожанин
2021-02-04 16:08:13
zanoza, она на берегу, - не может без мужа аренду продлить
Александр Ершов
2021-02-04 15:58:04
Звиняйте, баре, а причем тут Худиланен? Он что-ли кавторанга Фролкина поил под партию в нарды из карельской березы? ))
театральный критик
2021-02-04 15:51:20
Это был янычар :)
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