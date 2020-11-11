В Карелии пьяный житель изнасиловал женщину на ночной улице

В Сортавале перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в изнасиловании девушки.

Карельские следователи закончили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины. Его обвиняют в изнасиловании, соединенном с угрозой убийством, и в насильственных действиях сексуального характера, также соединенных с угрозой убийством. Об этом информирует сайт республиканского управления Следкома России.

По версии следствия, в ночь на 29 августа этого года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился на улице в Сортавале. Там он напал на незнакомую девушку, силой оттащил ее в безлюдное место, где изнасиловал и совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера. С места происшествия обвиняемый скрылся, но был задержан.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Прокурор утвердил обвинительное заключение и оно будет направлено в суд. Фигуранту дела грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее сообщалось, что в Карелии мужчина избил и изнасиловал свою знакомую.