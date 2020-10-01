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В Карелии мужчина избил и изнасиловал свою знакомую

Новости. Криминал
06:40, 02 Октября 2020
фото: © Коллаж / ИТАР-ТАСС/ Архив/ Виталий Белоусов / pixabay.com
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В Пудожском районе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в изнасиловании, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, летом этого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на свою знакомую у нее в квартире. Он ударил ее, а затем изнасиловал. Впоследствии женщина обратилась в правоохранительные органы, и мужчина был задержан.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За данные преступления мужчине грозит 6 лет лишения свободы. 

Напомним, мастер по ремонту обуви насиловал детей в подвале дома в Петрозаводске

 

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