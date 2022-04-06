Пьяный житель Карелии матом защищал украденное пиво от продавцов

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителей в торговых заведениях Карелии.

Ночью 14 апреля сотрудники Сортавальского отдела вневедомственной охраны выезжали в сетевой магазин на Промышленной улице.

Там неизвестный гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, взял с прилавка пиво и хотел незаметно вынести его из торгового заведения. Его действия были замечены. На требования персонала вернуть товар мужчина ответил агрессией — вступил с ними в перепалку и выражался нецензурной бранью.

Сотрудники Росгвардии передали всех задержанных представителям полиции для дальнейшего разбирательства.