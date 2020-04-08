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Пьяный житель Карелии воткнул нож в спину возлюбленной

Новости. Криминал
11:21, 09 Апреля 2020
фото: © freeimages.com
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В полицию 6 апреля позвонила жительница поселка Новая Вилга и рассказала, что сожитель ударил ее ножом, сообщили в МВД Карелии.

Прибывшие полицейские обнаружили, что потерпевшая находится в квартире одна. У нее имелись телесные повреждения.

Вскоре было установлено, что в тот день женщина находилась дома с сожитилем. В ходе совместного распития алкогольных напитков они поссорились. В результате мужчина несколько раз ударил обидчицу, сломав ей ребра. Затем он воткнул нож в спину возлюбленной. 

Подозреваемй был задержан. Он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело.  

Ранее жительница Карелии объяснила врачам ножевую рану сожителя падением на гвоздь.

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