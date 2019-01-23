Пьяный житель Карелии вспорол приятелю живот

В полицию Кемского района поступило сообщение из районной больницы о ножевом ранении, сообщили в МВД Карелии

В учреждение был доставлен 53-летний житель одного из поселков с ножевым ранением передней брюшной стенки.

У потерпевшего в частном доме был приятель. В один из моментов между хозяином и гостем возник конфликт, в ходе которого мужчина схватил со стола нож и ударил владельца жилья в область живота.

На мужчину завели уголовное дело.

Ранее судимому 58-летнему подозреваемому, давшему признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.