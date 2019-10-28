Пьяный житель Карелии зарезал сожительницу

В Кондопоге 54-летний мужчина обвиняется в убийстве своей сожительницы, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, вечером 25 октября 2019 года пьяный мужчина избил сожительницу и нанес ей не менее 6 ударов ножом. В результате женщина скончалась на месте происшествия.

Мужчину арестовали.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.