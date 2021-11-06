Пьяный житель Петербурга избил женщину в магазине Сортавалы, на место вызывали «скорую»

Вневедомственная охрана Росгвардии по вызову продавцов вмешалась в конфликт, возникший в одном из магазинов в районном центре Карелии.

В четверг, 4 ноября, около полуночи группа задержания Сортавальского отдела вневедомственной охраны получила сообщение из дежурной части о конфликте между покупателями в одном из круглосуточных магазинов Сортавалы. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии установили, что ссора, переросшая в оскорбления с нецензурной бранью и драку, произошла между мужчиной и женщиной. Как сообщили в региональном Управлении Росгвардии, продавцы испугались угроз со стороны молодого человека и вызвали наряд охраны.

Как выяснилось, нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшей, 41-летней местной жительнице, была оказана доврачебная медицинская помощь, на место вызвали бригаду «скорой».

Личность нападавшего установили – им оказался 31-летний житель Санкт-Петербурга.

Участники конфликта были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.