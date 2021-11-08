Пьяный житель Петрозаводска до смерти забил свою мать

В Петрозаводске 30-летний мужчина выпил и убил свою мать, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 4 ноября 30-летний житель Петрозаводска, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире жилого дома №20 по улице Древлянка, в ходе внезапно возникшего конфликта со своей пожилой матерью напал на нее и избил. В результате полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, ее сын был задержан.

По ходатайству следователя судом в отношении 30-летнего петрозаводчанина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, нигде не работал, данное преступление совершил в период условного осуждения.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.