Пьяный житель соседнего с Карелией региона пытался угнать теплоход

Северо-Западная транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о покушении на угон теплохода.

Северо-Западная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Мурманской области.



Его обвиняют в покушении на угон судна. По версии следствия, в сентябре нетрезвый мужчина пытался угнать пассажирское судно «Персей», пришвартованное к причалу на берегу реки в Вологде.



Он не смог запустить двигатель и был задержан сотрудниками транспортной полиции.



Уголовное дело направлено в Вологодский областной суд, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Мурманчанину грозит до восьми лет колонии.