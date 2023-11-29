Пьяный житель соседнего с Карелией региона пытался угнать теплоход

Северо-Западная транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о покушении на угон теплохода.
Северо-Западная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Мурманской области.
Его обвиняют в покушении на угон судна. По версии следствия, в сентябре нетрезвый мужчина пытался угнать пассажирское судно «Персей», пришвартованное к причалу на берегу реки в Вологде.
Он не смог запустить двигатель и был задержан сотрудниками транспортной полиции.
Уголовное дело направлено в Вологодский областной суд, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Мурманчанину грозит до восьми лет колонии.
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