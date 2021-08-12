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Пять человек пострадали в аварии на дороге в Карелии – все гости республики

Новости. Происшествия
09:23, 14 Августа 2021
фото: ГИБДД Карелии

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В Сортавале столкнулись две иномарки, пострадали жители Санкт-Петербурга и Татарстана, среди травмированных – ребенок, ГИБДД Карелии.

В пятницу, 13 августа, в Сортавале, на 272км федеральной автодороги "Сортавала", в 12:30 водитель автомобиля Kia Rio на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю Volkswagen Polo, допустив с ним столкновение.

В результате ДТП пострадали 5 человек: 37-летний водитель " Volkswagen - житель Санкт-Петербурга, 66-летний водитель Kia и его пассажиры - женщины 38 и 59 лет, 7-летний мальчик - все жители Республики Татарстан.

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