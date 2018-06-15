Пять человек с картошкой были остановлены на границе Финляндии и Карелии

Предотвращен незаконный ввоз гражданами России и Финляндии семенного и посадочного материала, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

Специалисты карельского управления Россельхознадзора на пограничных пунктах "Вяртсиля" и "Люття" с 9 по 12 июня остановили 5 человек, пытавшихся ввезти семенной и посадочный материал, картофель из Финляндии в Россию.

В нарушение действующего законодательства продукция во всех случаях ввозилась без фитосанитарных сертификатов, подтверждающих ее безопасность.

Запрещенный к ввозу картофель отправили обратно в Финляндию.

Возбуждено 5 дел об административных правонарушениях, за которые предусмотрен штраф.