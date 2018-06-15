Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
07:25, 15 Июня 2018

Пять человек с картошкой были остановлены на границе Финляндии и Карелии

По теме

Инвестиции в добычу полезных ископаемых в Прионежье выросли в 5 раз
15.06.18 09:36
Гражданин России незаконно пробрался в Финляндию и попросил политического убежища
15.06.18 09:23
В Петрозаводске нашли спонсоров для установки нового арт-объекта
15.06.18 09:08
Все новости
Загрузка...

Предотвращен незаконный ввоз гражданами России и Финляндии семенного и посадочного материала, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

Специалисты карельского управления Россельхознадзора на пограничных пунктах "Вяртсиля" и "Люття" с 9 по 12 июня остановили 5 человек, пытавшихся ввезти семенной и посадочный материал, картофель из Финляндии в Россию.

В нарушение действующего законодательства продукция во всех случаях ввозилась без фитосанитарных сертификатов, подтверждающих ее безопасность.

Запрещенный к ввозу картофель отправили обратно в Финляндию.

Возбуждено 5 дел об административных правонарушениях, за которые предусмотрен штраф.

По теме

Инвестиции в добычу полезных ископаемых в Прионежье выросли в 5 раз
15.06.18 09:36
Гражданин России незаконно пробрался в Финляндию и попросил политического убежища
15.06.18 09:23
В Петрозаводске нашли спонсоров для установки нового арт-объекта
15.06.18 09:08
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.06.2018, 12:17
Под Петрозаводском на женщину напала змея
11.06.2018, 09:43
Стала известна судьба ребенка, чья мама умерла в роддоме Петрозаводска
08.06.2018, 11:28
Медведев приедет в Карелию в конце июня
08.06.2018, 09:59
Город, в котором я родился, убивают
12.06.2018, 12:00
ВИДЕО: Лось бежит по улицам Петрозаводска
08.06.2018, 12:43
В Карелии вступают в силу новые штрафные санкции

Аналитика

13.06.2018 15:41
Политкухня
Имперские замашки 4
Шаг за шагом имперское сознание оказывает заметное влияние на общественную жизнь в Карелии.
В Карелии вступают в силу новые штрафные санкции 2
08.06.2018 12:43
"Отправляем детей в школу и боимся - вернутся они или нет" 1
08.06.2018 09:51
"Это – игра в договорняк" 2
07.06.2018 12:08
Шандалович: "Единая Россия" выдвинет на выборы сильную команду народных кандидатов" 12
04.06.2018 16:02
Вся аналитика

Чтиво

14.06.2018 10:00
Без политики
"Стали лучшими, потому что работаем на совесть"
Специалисты "ПКС-Водоканал" привезли главный приз с престижного конкурса профессионального мастерства.
"Мы – первопроходцы" 5
13.06.2018 11:48
Город, в котором я родился, убивают 8
08.06.2018 09:59
Сколько стоит сборная России?
06.06.2018 14:19
архив чтиво

Медиа

Программа "Резонанс" на ТНТ-Онего
13.06.2018 19:03
все фото и видео

Опрос

Как сборная России по футболу выступит на ЧМ-2018?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»