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Пять песен на Днях Карелии в Москве будут стоить бюджету полмиллиона рублей

Новости. Общество
12:40, 26 Апреля 2021
фото: pixabay
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Заказчик гала-концерта на Днях Республики Карелии в Москве, заплатит за получасовое выступление артистов 500 тыс. рублей за счет бюджета.

Это следует из документации к аукциону, в результате которого будет отобран творческий коллектив для поездки в столицу.

Согласно проекту договора, исполнитель обязуется «обеспечить исполнение концертной программы — 5 (пяти) концертных номеров продолжительностью не менее 30 минут», сказано в документе.

Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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zanoza
2021-04-26 14:20:58
Я готова за такие деньги не только спеть, но и станцевать :)
врунофф
2021-04-26 14:30:44
zanoza, избави бог от твоих с ермолиной плясок.
User
2021-04-26 14:04:33
100 тыр за одну песню?! :) Дорогие, однако, лабухи в государственных кабаках.
Саныч
2021-04-26 13:41:02
Идиотизм. Лучше троллейбусникам эти деньги отдайте.
кир
2021-04-26 13:37:49
Чему удивляться? Елена Проклова миллионы делает, рассказывая о домогательствах и пуская лживые слёзы. Старуха совсем из ума выжила, а деньги и винный погреб имеет. :)
Виктор
2021-04-26 12:56:24
И смех и грех, приедут открывать рот под фонограмму, за пол лимона!
театральный критик
2021-04-26 12:48:46
Да пофиг. Штрафами с навальнят окупится.
Гость
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