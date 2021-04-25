Пять песен на Днях Карелии в Москве будут стоить бюджету полмиллиона рублей

Заказчик гала-концерта на Днях Республики Карелии в Москве, заплатит за получасовое выступление артистов 500 тыс. рублей за счет бюджета.

Это следует из документации к аукциону, в результате которого будет отобран творческий коллектив для поездки в столицу.

Согласно проекту договора, исполнитель обязуется «обеспечить исполнение концертной программы — 5 (пяти) концертных номеров продолжительностью не менее 30 минут», сказано в документе. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».