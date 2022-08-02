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Пять претендентов на пост Главы Карелии лишились статуса кандидата

Новости. Общество
18:14, 03 Августа 2022
фото: Фото предоставлено ЦИК РК

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ЦИК Карелии завершит регистрацию кандидатов на пост руководителя республики 5 августа 2022 года.

Сегодня ЦИК Карелии лишил статуса кандидата пятерых претендентов на пост Главы Карелии, еще одному кандидату было отказано в регистрации в связи с недостаточным количеством достоверных подписей в его поддержку.

Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин рассказал, что региональные отделения политических партий выдвинули 13 кандидатов, что говорит о серьезной политической активности в Карелии.

«Из общего числа кандидатов пять человек не представили в установленный срок документы для регистрации, то есть они сами не пожелали продолжать участие в выборах. В этом случае законом предусмотрена так называемая «утрата статуса кандидата», это новация в законодательстве о выборах», ― уточнил Алексей Бахилин.

Утратившими статус кандидата признаны Сергей Ярлыков от «Зеленой альтернативы», Денис Базанков от «Российской партии свободы и справедливости», Павел Нестеров от «Коммунистов России», Анна Дмитриева от «Казачьей партии Российской Федерации» и Александр Паккуев от ЛДПР.

Из всех 13 выдвинутых кандидатов на заседании ЦИК Карелии принято решение об отказе в регистрации Михаила Федорова, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Республике Карелия Политической партии «Новые люди» в связи с недостаточным количеством подписей депутатов и глав муниципальных образований в поддержку кандидата, представленных для регистрации.

На сегодняшний день зарегистрированы пять кандидатов на пост Главы Республики Карелия:

— Парфенчиков Артур Олегович, выдвинутый Карельским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия»;

— Фабрикантов Дмитрий Петрович, выдвинутый Региональным отделением в Республике Карелия Всероссийской политической партии «Партия роста»;

— Дударин Анатолий Сергеевич, выдвинутый Региональным отделением в Республике Карелия партии «Демократическая партия России»;

— Таборов Валерий Валерьевич, выдвинутый Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;

— Кадаяс Иван Андреевич, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение всероссийской политической партии «Родина» в Республике Карелия»

Как отмечает председатель ЦИК Карелии, в этом году избирательная кампания по выборам Главы Республики Карелия проходит спокойно и строго в рамках действующего законодательства. У ЦИК Карелии осталось два дня для принятия решений о регистрации или об отказе в ней в отношении еще двух кандидатов. 5 августа станет известен весь список кандидатов, которые примут участие в выборах Главы Республики.

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