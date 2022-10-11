Пятерых мигрантов, работавших в Карелии по поддельным документам, ждет суд

В Петрозаводске будут судить пятерых мигрантов, проживавших и работавших в Карелии по поддельным документам, сообщили в прокуратуре республики.

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении пяти уроженцев одной из стран СНГ, которые в с июля по август нарушили режим пребывания на территории РФ, использовав поддельные паспорта и миграционные карты с поддельными оттисками дат-штампов о пересечении госграницы.

Согласно материалам уголовных дел, указанные документы, удостоверяющие личность гражданина и предоставляющие право законного нахождения на территории России, были приобретены у неустановленного лица в Москве, после чего использованы для постановки на миграционный учет в Управление по вопросам миграции МВД Карелии.

Мотивом преступления послужила необходимость получения патента, который выдается только после постановки на миграционный учет и обязателен для осуществления трудовой деятельности.

За приобретение и использование заведомо поддельных документов законом предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года.

В ходе расследования обвиняемые свою вину признали в полном объеме. В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.