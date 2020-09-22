Пятерых водителей, подвергших опасности детей, оштрафовали в Петрозаводске

В рамках проведения профилактического мероприятия "Неделя безопасности" автоинспекторы проверили перевозку детей в автомобиле и наказали нарушителей, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Петрозаводске пятерых водителей, опасно перевозивших детей, привлекли к ответственности.

Сплошные проверки автомобилей были организованы в утреннее время у детских садов №5 и №8 в Петрозаводске. Менее чем за час дорожные полицейские зафиксировали пять нарушений водителями, которые привезли детей в автомобилях, не оборудованных специальными детскими удерживающими устройствами.

Инспекторы провели профилактические беседы с нарушителями, напомнили о необходимости создать комфортные и максимально безопасные в соответствии с ПДД РФ условия для перевозки ребенка в автомобиле.

Стоит отметить, что возраст юных пассажиров в автомобилях нарушителей не достиг 7 лет, а в соответствии с правилами перевозка детей до семилетнего возраста в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.