«Пятнашка» вылетела на тротуар в результате аварии в новом микрорайоне Петрозаводска (ВИДЕО)

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла сегодня на Древлянке.

Произошедшая сегодня, 15 сентября, в 7.40 на Древлянке авария с участием двух легковых автомобилей попала в объектив камеры наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк». Также ролик с видеорегистратора одного из свидетелей аварии появился в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

ДТП произошло, когда автомобиль Lada XRAY выезжал с Кроноборгского проезда, а ВАЗ-21015 ехал прямо по Скандинавскому проезду.

От столкновения «пятнашка» поменяла траекторию движения и выехала прямо на тротуар в районе пешеходного перехода, где и остановилась, врезавшись в дорожный знак «Остановка запрещена».

Судя по видео, транспортные средства получили повреждения, информациио пострадавших не поступало.

Ранее, 14 сентября, жесткая авария перед пешеходным переходом произошла на Древлянке.